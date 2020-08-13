Собянин развеял слухи о введении новых ограничений из-за коронавируса с 15 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на бесконечные слухи относительно новой волны пандемии, которая якобы может накрыть Москву в начале осени.

«Эти слухи про 15 сентября поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — рассказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что в ближайшие месяцы в любом случае придется соблюдать меры безопасности и носить маски в общественных местах.

Из-за угрозы распространения вируса также будут ограничены массовые мероприятия ко Дню города. Пока столица не готова праздновать на широкую ногу, отметил Собянин.

Помимо этого, торжественные линейки для столичных школьников тоже не состоятся, хотя учебный год начнется 1 сентября, как и было запланировано. В учебных заведениях планируют ограничить передвижение детей между классами, но масочного режима во время занятий не будет, подчеркнул мэр.