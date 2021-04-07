Минздрав разрешил исследования препарата «Ковид-глобулин» на основе плазмы переболевших

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований препарата «Ковид-глобулин», который создан на основе плазмы крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте реестра Минздрава.

«Ковид-глобулин» — первый зарегистрированный в мире препарат для лечения COVID-19, созданный на основе плазмы крови переболевших. Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фазы исследований. Они продлятся до 31 декабря 2023 года.

В ходе исследований будут проверять эффективность и безопасность препарата в дополнении к стандартной терапии для лечения пациентов с COVID-19. Исследования уже планируется провести в медицинских организациях в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Краснодаре, Ярославле, Казани, Рязани, Смоленске и Самаре.

Ранее глава екатеринбургского НИИ «Вектор» Александр Семенов сообщил, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна в том числе и против новых штаммов коронавируса.

За минувшие сутки в России выявили 8294 новых случая заражения коронавирусом.