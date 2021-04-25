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    25 апреля 2021, 17:58

    Врач посоветовал не сдавать кровь сразу после прививки от ковида

    Александр Блинов

    После прививки от коронавируса нужно выждать какое-то время, прежде чем становиться донором. Главврач станции переливания крови столичного депздрава Ольга Майорова сообщила об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Врач посоветовал не сдавать кровь сразу после прививки от ковида

    Временный отвод от донорства на один месяц назначается после любой вакцинации. Это нужно, чтобы человек смог спокойно выработать антитела и сформировать иммунитет.

    «В ряде случаев наличие антител у донора помогает реципиенту выздороветь от некоторых заболеваний или просто не наносит никакого вреда», — сообщила Майорова.

    Донорство плазмы переболевших коронавирусом широко применяется в клиниках во всем мире, отметила главврач. В Москве донором плазмы может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел ковидом и не имеет противопоказаний.

    Минздрав РФ в апреле выдал разрешение на проведение клинических исследований препарата «Ковид-глобулин», который создан на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией. Это первый подобный препарат, зарегистрированный в мире.