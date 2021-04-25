Врач посоветовал не сдавать кровь сразу после прививки от ковида

После прививки от коронавируса нужно выждать какое-то время, прежде чем становиться донором. Главврач станции переливания крови столичного депздрава Ольга Майорова сообщила об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Временный отвод от донорства на один месяц назначается после любой вакцинации. Это нужно, чтобы человек смог спокойно выработать антитела и сформировать иммунитет.

«В ряде случаев наличие антител у донора помогает реципиенту выздороветь от некоторых заболеваний или просто не наносит никакого вреда», — сообщила Майорова.

Донорство плазмы переболевших коронавирусом широко применяется в клиниках во всем мире, отметила главврач. В Москве донором плазмы может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел ковидом и не имеет противопоказаний.

Минздрав РФ в апреле выдал разрешение на проведение клинических исследований препарата «Ковид-глобулин», который создан на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией. Это первый подобный препарат, зарегистрированный в мире.