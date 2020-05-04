Новые вредные привычки появились у россиян на самоизоляции

Режим самоизоляции может спровоцировать новые вредные привычки. Эксперты предупредили, что, несмотря на новый ритм жизни, надо постараться не переедать и больше двигаться.

«У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы. И едят они не просто какие-нибудь пельмени или колбасы. Люди заказывают пиццу, фастфуд, напитки газированные. Все это затем заедается сладостями и запивается большим количеством кофе», — сказала врач-диетолог Александра Кириленко газете «Вечерняя Москва».

Она предупредила, что такой образ жизни может привести к сахарному диабету, заболеваниям сердца, атеросклерозу и деменции.

Кроме еды, россияне могут налегать на алкоголь. Причем, как отметила Кириленко, этим грешат не только мужчины, но и женщины, у которых «припрятаны вино, пуарэ и иные вкусные алкосодержащие напитки».

Врач-иммунолог Анатолий Устющев назвал третьей проблемой долгое сидение перед компьютером. По его словам, в любом возрасте нужно пять раз в неделю потеть от физической нагрузки: помогут зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардио.

Чтобы самоизоляция не привела к рискам для здоровья, эксперты советуют спать не меньше восьми часов в день, правильно питаться, сохранять физическую активность и найти себе хобби, чтобы отвлекаться от негатива.