Россияне стали больше пить алкоголь на самоизоляции

«Хотелось бы подчеркнуть, что алкоголь в сложившейся эпидемиологической ситуации не помощник точно, при лечении коронавируса в частности», — подчеркнул он.

Министр отметил, что алкоголь ведет к подрыву иммунитета. Для людей с подтвержденным наличием коронавируса это очень опасно. Те, у кого больное сердце и слабые сосуды, рискуют спровоцировать обострение хронических заболеваний.

«Потребление алкогольных напитков в данной ситуации категорически неприемлемо», — подчеркнул министр.

Ранее он заявил, что полностью снимать введенные властями ограничения до появления вакцины от коронавируса нельзя. Так как это может привести к новому росту зараженных и все придется начинать сначала. Также он не исключил, что может начаться вторая волна коронавируса, так как избавиться от возбудителя или не дать ему возможности поражать людей пока невозможно.

Он призвал не ждать плато как времени, когда все вернется обратно. По его словам, снимать ограничения будут постепенно и до конца не снимут до появления подтвержденного и эффективного метода борьбы с коронавирусом.

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико уточнил, что коронавирус поражает не только легкие человека. Опасность грозит всем органам. По его словам, больше всего сейчас страдают от пневмонии, на втором месте по распространению образование тромбов, у части повреждения почек и миокарда. При этом у одного пациента может быть не одно поражение, а сразу несколько.

По последним данным, в России количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило 134 687. Смогли побороть свою болезнь 16 639 пациентов. Летальным исходом закончилось заражение для 1280 человек.