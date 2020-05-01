Россиянам рассказали, как перестать много есть

Во время самоизоляции многие столкнулись с проблемой лишнего веса. Все находятся дома и чаще бегают к холодильнику, чем это было раньше на работе. Но есть несколько простых способов перестать много есть и избавиться от лишних сантиметров.

Первым, что стоит сделать — завести дневник питания. Клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина пояснила, что такие записи позволят более критично относится к потребляемым продуктам.

«Иногда вам кажется, что вы ничего не съели, но потолстели. Но если вы ведете запись, то вы увидите, что совсем не так. Где-то был кусок сыра, где-то пол печенья, где-то доели что-то за ребенком, и много всего накопилось», — приводит ее слова радио Sputnik.

Специалист советует планировать график еды. Необходимо четко расписывать, что вы будете есть на завтрак, обед и ужин. При этом лучше убрать печенье и конфеты не только из рациона, но и из вазочек, расставленных по квартире.

«В период изоляции в основном сидят либо перед компьютером, либо перед телевизором. И если руки свободы, они тянутся к еде. Если вы работаете, это одна ситуация, но если отдыхаете, нужно занять руки. Можно собирать пазл, рисовать, вязать крючком», — отмечает Зародина.

Еще она советует не добавлять в чай и кофе сахар. Сладкий напиток можно позволить себе только утром, а в течение дня больше не употреблять сахар. Также не стоит налегать на сухофрукты, так как обычно из съедается больше, чем свежих фруктов.

«Из фруктов лучше исключить арбуз, банан и виноград, потому что там самый высокий гликемический индекс. А в целом 2-3 фрукта в день вполне можно себе позволить», — сказала Зародина.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева предупредила, что недостаток основных питательных веществ в рационе ослабляет иммунитет и повышает риск заражения коронавирусом.