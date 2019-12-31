Нельзя выпивать и прыгать в снег без подготовки. Врачи рассказали, как сходить в баню без риска для здоровья

Баня не только полезна для организма, но и является серьезной нагрузкой из-за множества факторов. Поэтому перед парилкой нужно выпить воды, но ни в коем случае не спиртное, а в снег прыгать можно только подготовленным людям.

«В целом, большинству это будет полезно и окажет положительное влияние на здоровье, но есть и противопоказания. В первую очередь, это заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания почек, проблемы с печенью и заболевания дыхательных путей в тяжелой степени. Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — рассказал РИА «Новости» врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Но даже если очевидных противопоказаний нет, к бане все равно нужно готовиться, считает Лишин. Перед походом в баню нужно поесть, но не объесться. В данном случае вредно и голодание, и переедание. Причем после принятия пищи стоит подождать около часа прежде, чем идти в парилку.

Другой врач, профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Леонид Лазебник отметил, что есть не только медицинские противопоказания, но и бытовые. Например, выпившим людям нельзя идти в баню, это только создаст дополнительную нагрузку на организм.

В то же время из-за большой тепловой перегрузки человеческий организм в бане теряет воду и соли, так что этот объем жидкости нужно восстанавливать. Лазебник посоветовал пить минеральную воду, поскольку в ней содержится соль. Что касается объема, то, чтобы не создавать дополнительных нагрузок на сердце, лучше ограничиться литром жидкости.

По поводу прыжков в снег врачи предупредили, что для неподготовленного человека это может закончиться спазмом сосудов. К такой практике можно прибегать только тем, кто закален, принимал контрастный душ или нырял в прорубь. Так что, если прыгнуть в снег все-таки хочется, лучше начать с контрастного душа, посоветовал медик.