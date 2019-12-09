Начинать закаливаться лучше летом. Моржи из Железнодорожного открыли сезон

Клуб любителей зимнего плавания из Железнодорожного отметил юбилей. Моржи из Железнодорожного окунаются пятый год. Отметить юбилей приехали единомышленники из других клубов Подмосковья.

Под африканские ритмы моржи заходят в прорубь. Приглашенные барабанщики и костер — для согрева. Для моральной поддержки — семьи ныряльщиков. Жены сначала просто наблюдают с берега, а потом тоже идут в воду — открывать сезон.

Прорубь подготовили накануне, глубина от полутора до трех метров, вода не ниже трех градусов. Здесь, на озере Лесное, моржи из Железнодорожного окунаются пятый год. Отметить юбилей клуба приехали единомышленники из Подольска, Малаховки, Долгопрудного- почти полсотни любителей моржевать. Тот, кто накупался, уходить с озера не торопится. Одни делают фото в шляпах и купальниках, а кто-то придумал себе испытание — взобраться на скользящую льдину.

«Когда-то это было три человека. С каждым разом все больше людей хотят приобщиться. Лучше всего начинать закаливаться с лета, не прекращать купаться осенью и плавно перейти в зиму», — сказал Дмитрий Горшков, любитель зимнего плавания.

Рассказывают, в этом сезоне без снега моржевать непривычно. Для большего комфорта новичков поставили две переносные бани. Кто-то утеплился до входа в воду.

Если у вас нет хронических, воспалительных заболеваний и других противопоказаний — моржи приглашают присоединиться. Этой зимой на озеро планируют приходить три раза в неделю.