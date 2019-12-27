Депутат Госдумы предложил внести российские новогодние традиции в список культурного наследия ЮНЕСКО. «360» рассказывает, что именно сочли достойным стать общечеловеческим культурным достоянием и как эти традиции появились в России.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле, в котором предложил причислить российские традиции празднования Нового года к мировому нематериальному культурному наследию. «Новый год для нашей многонациональной страны — это не просто праздник, который, кстати, одинаково ждут дети и взрослые. Это не один конкретный день, а особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти. В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года», — передает текст письмаРИА «Новости».

Елка, гулянья и Старый Новый год

Один из главных атрибутов Нового года в России, елка, вошла в список претендентов на место в культурной истории человечества опосредованно. Депутат предлагает признать наследием домашние традиции россиян: украшение окон самодельными бумажными снежинками, нарезка конфетти и закручивание лент, наряжание елки, которая будет стоять как минимум до Старого Нового года…

Традиция новогодней ели пришла из Европы, где немецкий реформатор Мартин Лютер поставил у себя в доме рождественское дерево и украсил его звездой на макушке — в честь Вифлеемской звезды, свечами, символизировавшими звездное небо, и яблоками, замененными в будущем елочными игрушками. И хотя еще в 1700 году Петр I повелел весело и с размахом отмечать Новый год, обязательно украшая жилище еловыми ветками, только европейские невесты русских императоров постепенно привнесли эту традицию в быт России.

Оливье, селедка под шубой, холодец, заливная рыба и другие изыски российского новогоднего стола тоже достойны, по мнению депутата Госдумы, попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Дед Мороз и Снегурочка

«Наличие Снегурочки, внучки Деда Мороза — эксклюзивного новогоднего персонажа-мифологемы; хороводы вокруг нарядной елки, которые водят все вместе — дети и взрослые. Традиции новогодних хороводов унаследованы от фольклорно-обрядовых святочных хороводов, этнических ритуалов многонациональной страны», — утверждает в письме к ЮНЕСКО Виктор Зубарев.

Действительно, у нас Дед Мороз сначала не был новогодним волшебником, приносящим елку и подарки. На Руси он был главным властителем зимы, который выковывал вьюги и морозы, ходил и, как в сказке «Морозко», прикосновением своего волшебного посоха приносил морозы. Он украшал окна домов ледяными узорами, а лица людей — ярким румянцем. Снегурочка же вовсе появилась в России благодаря одноименной пьесе-сказке Александра Николаевича Островского.

Alkhimov Maxim, Wikimedia Commons

«Ирония судьбы» и новогодние желания

Более того, по мнению депутата, отраженная в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» традиция посещения накануне праздника «русской бани», сама традиция просмотра фильма, загадывание желаний, пока отбивают полночь кремлевские куранты, и многие другие неотъемлемые детали русского Нового года тоже могут стать всемирным наследием ЮНЕСКО.

«Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню» — у этой традиции многих россиян тоже есть исторические корни, уходящие намного дальше в прошлое, чем 1975 год, когда была снята «Ирония судьбы». На Руси в баню ходили по воскресеньям — перед службой в церкви, чтобы входить в храм Господа чистым. Вот и перед Новым годом русские люди начали также проходить ритуал очищения от всего, что было в старом году. К тому же считается, что после горячего банного пара в Новый год человек входит с особенно хорошим настроением, оставляя все плохое в бане и старом году.