Не только температура. Ученые назвали пять симптомов заражения коронавирусом

Высокая температура и кашель — распространенные, но далеко не единственные симптомы COVID-19. Ученые проанализировали случаи заболевания в Германии, США, Южной Корее, Китае и Италии и назвали пять тревожных признаков.

Высокая температура и продолжительный сухой кашель проявляются через несколько дней после заражения. Зато уже в первые дни 8% пациентов с COVID-19 в Ухане заметили головные боли. Об этом говорится в статье в журнале Lancet, которую написали китайские ученые по результатам наблюдения за больными.

Другой тревожный сигнал — резкая потеря обоняния. О нем сообщили ученые Британского ринологического общества. Этот симптом зафиксировали у пациентов в Южной Корее, Китае и Италии. Кроме того, более двух третей больных COVID-19 в Германии также рассказали, что утратили способность улавливать и распознавать запахи.

В отчете о заболевших в доме престарелых в Вашингтоне говорится, что почти у трети пациентов с коронавирусом не было ни температуры, ни кашля, зато они жаловались на чувство дискомфорта и беспокойство. Из-за этого Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал растерянность среди сигналов о возможном заражении, передает «Российская газета».

Ученые отметили важность этих наблюдений, поскольку люди без кашля и температуры не должны терять бдительность.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, его подхватили больше 1,2 миллиона человек по всему миру.