Грипп или коронавирус? В подмосковном Минздраве объяснили, как различить заболевания

Сначала успокойтесь и сразу не накручивайте себя. Вирусные респираторные заболевания слишком похожи друг на друга — об этом говорят врачи. Однако, безусловно, важно знать о том, какие симптомы характерны для коронавируса.

У COVID-19, как и у гриппа, широкий спектр вариантов течения болезни — от бессимптомного или же легкого до тяжелого или летального исхода.

Помните о первых симптомах

Итак, как у коронавируса, так и у гриппа это повышенная температура, сухой кашель, боли в горле и голове. При гриппе, скорее всего, начнет еще ломить мышцы, появятся насморк, чихание. Как действовать в этом случае?

Если у вас повышается температура до 37,1, есть легкое першение и боль в горле, не надо вызвать скорую помощь — надо вызвать врача на дом Ирина Шилкина главный инфекционист Министерства здравоохранения Подмосковья по заболеваниям у взрослых.

Коронавирус же в первую очередь может сильно ударить по легким. Прислушайтесь к дыханию. Один из ярких симптомов — это одышка.

По данным Роспотребнадзора, спустя сутки после заражения может наступить затруднение дыхания, а еще слабость и озноб.

Среди редких симптомов выделяют даже конъюнктивит и диарею. Это значит, что вирус проник не только в легкие, но и в желудок.

Когда у вас температура выше 38, обязательно нужно вызвать врача на дом или даже бригаду скорой для оказания вам экстренной помощи в условиях стационара Ирина Шилкина.

Помните, что в больницу сейчас идти нельзя. Звоните по номеру 112 или по телефону горячей линии в Московской области 8 (800) 550-50-30.

Ни в коем случае не забывайте о личной гигиене. Необходимо чаще мыть руки, носить маску и не выходить из дома.

И не стоит верить всему, что вы увидите в социальных сетях о коронавирусе. Там сейчас много баек. Следите за проверенными источниками информации.