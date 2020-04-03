    03 апреля 2020, 18:35

    Грипп или коронавирус? В подмосковном Минздраве объяснили, как различить заболевания

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова

    Здоровье всегда требует внимания, а в период пандемии следить за ним важно еще пристальнее. Заметили у себя кашель и небольшую температуру, но не знаете, в чем же дело и как быть? В подмосковном Минздраве рассказали о первых шагах — запоминайте.
    Грипп или коронавирус? В подмосковном Минздраве объяснили, как различить заболевания

    Сначала успокойтесь и сразу не накручивайте себя. Вирусные респираторные заболевания слишком похожи друг на друга — об этом говорят врачи. Однако, безусловно, важно знать о том, какие симптомы характерны для коронавируса.

    У COVID-19, как и у гриппа, широкий спектр вариантов течения болезни — от бессимптомного или же легкого до тяжелого или летального исхода.

    Помните о первых симптомах

    Итак, как у коронавируса, так и у гриппа это повышенная температура, сухой кашель, боли в горле и голове. При гриппе, скорее всего, начнет еще ломить мышцы, появятся насморк, чихание. Как действовать в этом случае?

    Если у вас повышается температура до 37,1, есть легкое першение и боль в горле, не надо вызвать скорую помощь — надо вызвать врача на дом

    Ирина Шилкинаглавный инфекционист Министерства здравоохранения Подмосковья по заболеваниям у взрослых.

    Коронавирус же в первую очередь может сильно ударить по легким. Прислушайтесь к дыханию. Один из ярких симптомов — это одышка.

    По данным Роспотребнадзора, спустя сутки после заражения может наступить затруднение дыхания, а еще слабость и озноб.

    Среди редких симптомов выделяют даже конъюнктивит и диарею. Это значит, что вирус проник не только в легкие, но и в желудок.

    Когда у вас температура выше 38, обязательно нужно вызвать врача на дом или даже бригаду скорой для оказания вам экстренной помощи в условиях стационара

    Ирина Шилкина.

    Помните, что в больницу сейчас идти нельзя. Звоните по номеру 112 или по телефону горячей линии в Московской области 8 (800) 550-50-30.

    Ни в коем случае не забывайте о личной гигиене. Необходимо чаще мыть руки, носить маску и не выходить из дома.

    И не стоит верить всему, что вы увидите в социальных сетях о коронавирусе. Там сейчас много баек. Следите за проверенными источниками информации.