Названы самые полезные виды спорта для детей

Самыми полезными видами спорта для детей являются легкая атлетика, плавание и другие неконтактные игровые занятия. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский во время прямого эфира в Instagram.

Игры — это хорошо, только если вас не бьют по ногам и не прилетает мяч в лицо, объяснил Комаровский. Поэтому доктор рекомендует родителям записать своего ребенка не на футбол или баскетбол, а в секции, которые подразумевают игру через сетку. Например, на теннис или волейбол.

«Если ребенок раз в неделю играет в теннис, раз в неделю плавает, то это просто прекрасно», — заявил врач.

На фоне ухудшения эпидемической обстановки и роста заболеваемости ковидом Комаровский также посоветовал избегать посещения больниц без крайней необходимости. Доктор предположил, что в ближайший год ситуация стабилизируется.

Завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь ранее заявил, что оптимальный срок для зачатия ребенка после СОVID-19 составляет три месяца.

Инфекционист Николай Малышев ранее отметил участившиеся случаи тяжелого ковида среди детей.