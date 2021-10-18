Дети все чаще стали попадать в реанимацию с ковидом

Медики начали фиксировать случаи госпитализации детей с коронавирусом в реанимацию. Кроме того, есть уже летальные случаи. Об этом рассказал инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть», — заявил он в ходе пресс-конференции «COVID-19 и дети», его слова передало РИА «Новости».

Врач не смог рассказать о возможных противопоказаний для вакцинации детей от коронавируса, заявив, что говорить об этом можно будет лишь после получения заключения Минздрава.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что детская вакцина против коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи, может получить название «Спутник М». По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, вакцина для детей от коронавируса находится на финальной стадии исследования. В испытаниях принимают участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет. По предварительной информации, вакцинация детей от коронавируса может начаться в России в январе 2022 года.