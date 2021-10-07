Медик назвал оптимальный срок для зачатия ребенка после COVID-19

Врач рассказал о том, через какое время после перенесенной коронавирусной инфекции можно зачать ребенка без вреда для здоровья малыша. Академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь поделился, что оптимальное время после выздоровления, которое нужно выждать, составляет три месяца.

«Мы считаем, что три месяца оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного», — сказал Пушкарь в беседе с «РИА Новости». Медик отметил, что COVID-19 может очень пагубно повлиять на мужское здоровье. Однако этот вопрос изучен еще недостаточно, чтобы говорить о конкретном вреде. Остается только надеяться, что через некоторое время показатели организма возвращаются в норму.

При этом медик отметил, что у вакцины нет такого негативного влияния на репродуктивную функцию. После прививки не нужно выдерживать некоторое время перед попыткой зачать малыша. Такого же мнения придерживается и доктор Комаровский, который отметил: женщинам перед тем, как планировать беременность, стоит привиться от коронавируса и снизить риски заразить ребенка.