Названы регионы РФ, в которых дети чаще всего страдают ожирением

Больше всего детей, страдающих ожирением, в 2020 году зафиксировали в Оренбургской, Костромской и Рязанской областях. Такую статистику привели в Минздраве РФ, сообщил РБК.

Максимальную долю детей с ожирением зафиксировали в Оренбуржье. Там на 100 тысяч детей в возрасте до 14 лет приходилось 3123,7 ребенка с этим заболеванием. В Костромской области показатель составил 2383,2, а в Рязанской - 2319,5.

Меньше всего детей с ожирением в Чечне, а также Севастополе и Приморье.

По числу людей с ожирением среди всего населения ранее первое место занял Алтайский край, следом за которым идут Удмуртия и Смоленская область. Всего в 2020 году в стране зарегистрировали 1,9 миллиона людей с ожирением, что примерно на 300 тысяч человек меньше, чем наблюдалось годом ранее. Меньше всего людей с избыточным весом проживает все в той же Чечне. Там на 100 тысяч населения этот недуг испытывают всего 335,4 жителя.

Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко ранее рассказала о вреде колбасы и сосисок.

Диетолог Виктор Жиляев ранее перечислил фрукты, мешающие похудеть.