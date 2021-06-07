Перечислены фрукты, мешающие похудеть. Видео

Специалисты относят фрукты к продуктам полезного питания. Но некоторые из них настолько калорийны, что помешают похудеть. В первую очередь, речь идет о бананах. В 100 граммах содержится 100 килокалорий.

Об этой особенности рассказал в эфире телеканала «Москва 24» диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев. Врач выделил бананы, назвав их самыми калорийными. Половина банана — примерно 100 граммов. Целый — равен торту по калорийности.

«Страдающим от избыточного веса и диабета рекомендуется употреблять бананы в меньшем количестве и отдавать предпочтения зелено-желтым бананам, то есть, немножко недозревшим, потому что они содержат больше пищевых волокон и клетчатки», — рассказал диетолог. Он предложил желающим похудеть не есть больше одного банан в день.

По данным Жиляева, в винограде на 100 граммов веса приходится 63 килокалории. В темном их немного меньше. Полезнее всего употреблять в пищу виноград с косточками, которые обладают свойствами антиоксидантов. В день лучше съедать не больше кисточки, это как раз примерно 100 граммов.

Темная черешня богата мелатонином, веществом, регулирующим смену режимов бодрствования и сна. Суточная норма этой ягоды не должна превышать горсти.

В 100 граммах мандаринов содержится 50 килокалорий. Поэтому взрослому человеку в день достаточно съедать 3-4 фрукта.

Специалист также пояснил, что низкая калорийность сухофруктов — не более чем миф. На самом деле, в них столько же фруктозы, сколько в обычных фруктах. Если не больше. На 100 граммов абрикосов приходится 40-50 килокалорий, в высушенном аналоге — 250 килокалорий. В день лучше съедать не больше 4-6 сухофруктов.

Врач-онколог Елена Смирнова сообщила, что для работы кишечника необходима клетчатка. Ежедневная норма — 30 граммов. Поэтому каждый день надо съедать не меньше 400-500 граммов овощей или фруктов.