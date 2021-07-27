Врач рассказала о вреде колбасы и сосисок

Каждый год россияне употребляют около 40 килограммов мясных полуфабрикатов на человека. Однако колбаса и сосиски могут быть крайне вредны для здоровья. Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, чем может грозить употребление подобных мясных продуктов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Не секрет, что колбаса и сосиски содержат большое количество пищевых добавок. Часто бывает, что колбасные изделия содержат лишь 9% мяса. Все остальное — вредные жиры и химические вещества. Лазуренко предупредила, что в состав мясных полуфабрикатов могут входить соевый белок или меланж.

«Больше всего обидно, когда туда помещают не только мясо, но и кожу, внутренние жиры — то, что наполняет объем, но выходит за рамки покрытия потребности в белке из этого полуфабриката. Ну и конечно, бич современности — это добавление сахара, ароматизаторов, вкусовых добавок, имитирующих вкус мясного продукта», — передал слова специалиста «Ридус».

Врач отметила, что важно обращать внимание на срок годности сосисок. По ее словам, такие продукты являются «бомбой замедленного действия», так как могут храниться на протяжении очень продолжительного срока.