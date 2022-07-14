Названы опасные симптомы оспы обезьян

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предрек множество ложных обращений к российским медикам с подозрением на оспу обезьян. После того как в стране выявили первый случай этого заболевания, мнительные люди могут, опасаясь ее, по ошибке находить у себе ее признаки, предположил специалист в эфире радио Sputnik. Он рассказал о трех группах симптомов оспы обезьян, с которыми действительно нужно обращаться к медикам.

«Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы», — перечислил Николай Крючков.

С такими симптомами необходимо самоизолироваться и обратиться в поликлинику. Не нужно пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей, — медики придут к заболевшему на дом и возьмут необходимый анализ.

«Определить, чем вы больны, не так уж сложно. Если диагноз „оспа обезьян“ подтвердится, то для вас установят карантин. Если нет, будут лечить от другой болезни», — заметил Николай Крючков.

По его словам, с момента появления температуры до полного выздоровления может пройти до трех недель.

Врачи продолжают утверждать, что нет причин опасаться пандемии или эпидемии оспы обезьян. Однако «болльшого количества ложных обращений не избежать», считает Крючков. Иммунолог признал, что это, тем не менее, лучше, чем целые цепочки распространения обезьяньей оспы окажутся упущенными.

«Здесь очень важно вовремя заподозрить и вовремя обратиться за диагностикой», — подчеркнул специалист.