Россия обойдется без оспы обезьян. Главное о болезни

В России зарегистрировали первый случай оспы обезьян. Ей заболел петербуржец, вернувшийся из-за границы. Он обратился к врачам с характерными симптомами, его госпитализировали. «360» рассказывает главное об обезьяньей оспе: насколько она опасна, есть ли лечение и вакцины и будет ли эпидемия в России.

Первый случай заражения обезьяньей оспой в России

Первый случай оспы обезьян в России — завозной. Заболевший — петербуржец, недавно вернувшийся из Португалии. Предположительно, именно там он и заразился. На начало июня в Португалии было зафиксировано более 150 случаев обезьяньей оспы, все заболевшие — мужчины из Лиссабона. Всего с начала 2022 года в мире зафиксировано порядка 3,4 тысячи заражений в 50 странах.

Врачи Санкт-Петербурга госпитализировали и изолировали первого в России заболевшего, симптомы заболевания не угрожают его жизни, состояние пациента описывают как хорошее. Также специалисты Роспотребнадзора оперативно выявили круг общения носителя обезьяньей оспы, все эти люди находятся под наблюдением специалистов. Заболевших среди них нет.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — это вирус, который передается воздушно-капельным или контактным путем. До сих пор обезьянья оспа чаще всего передается человеку от животных контактным путем.

Заболеванию подвержены грызуны и приматы. Они могут заразить человека через укус или царапину, но бывают случаи, когда болезнь передается и при простом прикосновении к животному или его подстилке.

Также человек может заразиться, если употребит в пищу зараженные продукты питания, в частности мясо без надлежащей термической обработки.

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От человека к человеку вирус передается при тесном длительном контакте кожа к коже, объяснил иммунолог Владимир Болибок.

«Там идет околосексуальный путь передачи, то есть даже не во время самого полового акта, а в результате контакта кожа к коже. Точно так же можно заразиться лобковой вошью», — сказал он.

Впервые болезнь обнаружили в колонии подопытных обезьян в середине прошлого века. Первый случай заболевания человека зафиксировали в Демократической Республике Конго в 1970 году. Раньше обезьянья оспа встречалась редко и в основном во влажных тропических лесах Центральной и Западной Африки.

Симптомы обезьяньей оспы

Главные симптомы оспы обезьян — лихорадка, увеличение лимфатических узлов, сыпь, головная боль, а также боль с мышцах и всем теле, озноб. Может также развиваться рвота и головокружение.

Владимир Болибок объяснил, что самое неприятное в оспе обезьян — это именно сыпь. Она развивается через несколько дней после повышения температуры, причем высыпания появляются как на коже, так и на слизистой. Сначала на теле заболевшего появляются пятна диаметром до сантиметра, затем на этом месте образуется волдырь, который впоследствии отмирает и может оставлять после себя рубцы.

«Образуется пузырек, сначала он чистый, потом нагнаивается, идет кровоизлияние, поэтому возникают такие темные язвы», — сказал Болибок.

Лечение оспы обезьян в России

Лечат обезьянью оспу, по словам Владимира Болибока, преимущественно симптоматически: от температуры принимают жаропонижающее, от нагноения оспин врачи могут прописать противовоспалительные препараты и антибиотики.

«У нас к 80-м годам прошлого века были созданы препараты, которые обладали прямым действием на вирус оспы, но в силу того, что инфекция натуральной оспы была ликвидирована, дальше разработкой препарата не занимались. К тому же препараты от натуральной оспы, насколько мне известно, не испытывались от оспы обезьян у человека», — сказал Болибок.

Терапию оспы обезьян, как и любого другого вируса, должен назначать исключительно врач, заниматься самолечением не следует. Чаще всего обезьянья оспа проходит сама в течение двух-четырех недель.

Есть ли прививка от оспы обезьян?

Специфической вакцины от оспы обезьян пока нет в мире. Это объясняется тем, что заболевание не угрожает реальными эпидемиями. По словам Владимира Болибока, для обезьяньей оспы более характерны локальные вспышки, причем преимущественно они происходят в Африке.

«На родине этой обезьяньей оспы, в Африке, периодически возникают вспышки, вирус передается от человека к человеку, но там это происходит из-за чрезвычайно низкого уровня гигиены. Там население бедное, они спят в одной кровати целыми семьями, не моются, потому что воды нет, вот вспышки и возникают», — объяснил он.

Даже вспышку в Европе, по словам иммунолога, рано называть эпидемией, так как вирус тяжело передается от человека к человеку, а значит, риск широкого распространения этого вида оспы маловероятен.

«В Европе вспышка началась из-за того, что вирус попал в определенный канал передачи — это молодые мужчины, имеющие сексуальные контакты друг с другом», — отметил он.

Будет ли эпидемия оспы обезьян в России?

По мнению Владимира Болибока, в России не будет эпидемии оспы обезьян как раз из-за того, что для передачи нужен тесный и продолжительный контакт кожей к коже. По мнению иммунолога, в России могут появляться преимущественно единичные завозные случаи этой болезни.

«Это природная очаговая инфекция, или, как ее называют, эндемичная инфекция. То есть в природе резервуаром являются грызуны и обезьяны, которые живут в тропических лесах Африки. У нас этих животных нет, резервуара инфекции нет. Инфекция может быть исключительно завозная, так что угрозы эпидемии не существует», — подчеркнул он.

Однако условия для распространения оспы обезьян в России, по мнению иммунолога, могут сложиться, если вирусом заразят секс-работников, которые могут передать заболевание большому количеству людей.