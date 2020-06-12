Названы лучшие часы для отдыха на пляже

В пекло отдыхать на пляже опасно для здоровье. Поваляться на берегу без вреда для организма можно с утра и ближе к вечеру, а в воде лучше не находиться дольше 20 минут.

«Оптимальное время нахождения на пляже — это с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00, а продолжительность нахождения в воде для взрослого — это 10-15 минут, 20 минут максимум», — приводит ТАСС слова руководителя ЛОР-клиники, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева.

Врач подчеркнул, что нарушение этих рекомендаций грозит перегревом и обгоранием.

Отдыхать лучше на галечных пляжах. Песчаное дно, даже если вода чистая, это взвесь, которая попадает в нос и горло. Долгое купание в соленой воде чревато ринитом и воспалением ушей. Прыгать в воду следует с осторожностью. Гидравлический удар, кода вода резко попадает в нос, может спровоцировать воспаление.

На фоне пандемии коронавируса, пляжный отдых в этом году должен проходить по особым санитарным правилам. Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что на пляжах региона сохранятся принципы социального дистанцирования. Люди должны держаться подальше друг от друга как и в городах.

Россияне уже с 1 июля смогут спокойно путешествовать по России и посещать места отдыха. Единственное условие: соблюдение мер безопасности и предосторожности.