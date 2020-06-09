Названа дата начала курортного сезона в России

Уже с 1 июля россияне смогут спокойно путешествовать по России и посещать места отдыха. Единственное условие — соблюдении мер безопасности и предосторожности.

«Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное», — приводит РИА «Новости» слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Руководитель ведомства добавила, что с началом лета российская гостиничная и туристическая отрасль стала постепенно оживать. В регионах стали открываться отели и пансионаты.

Ранее стало известно, что с 15 июня приезжающих в Крым россиян не будут помещать на двухнедельную обсервацию, однако все меры предосторожности сохранятся: людям будут измерять температуру и проводить внешний осмотр. Смягчение мер не коснется иностранцев. С 1 июля на полуострове начнут работать отели и дома отдыха. Бронировать в них места можно уже сейчас.