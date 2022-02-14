Названы ложные симптомы при заражении «омикроном»

У человека, заразившегося штаммом «омикрон», могут возникнуть ложные симптомы интоксикации. Об этом рассказала врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина. Среди них, например, головная боль и ломота в теле.

Лисина обратила внимание, что по сравнению со штаммом «дельта» «омикрон» протекает легче. Врачи реже наблюдают у заболевших поражения легочной ткани, сообщил ТАСС.

«Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках», — отметила эксперт.

Врач напомнила, что такие симптомы появляются и при гриппе, поэтому для правильной диагностики важно сразу сделать экспресс-тест на коронавирус. Особенно это актуально, если у больного появилась температура с фебрильной лихорадкой свыше 38 градусов.

При этом об особенностях постковидного синдрома после «омикрона» специалисты пока не делали заключений. Лисина пояснила, что точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля или начала мая.

Штамм «омикрон» выявили на юге Африки осенью прошлого года. От своих предшественников он отличается повышенной заразностью, поэтому вирус очень быстро распространился по миру.