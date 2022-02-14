Невролог объяснил, как избавиться от головной боли при «омикроне»

Головная боль является одним из самых частых симптомов при заражении штаммом «омикрон». При этом человек испытывает исключительно «сдавливающую» боль, которая отличается от стандартной мигрени. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская.

«Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — уточнила врач.

Подобные ощущения вызывают у человека и другие штаммы коронавируса. Это происходит из-за того, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер, в результате может возникнуть отек и гипертензионная боль в голове.

Ставить диагноз и определять, по какой причине возникли боли, должен врач. Однако до его прихода ряд мер можно принять самостоятельно. Например, снять дискомфорт в голове поможет покой и обильное питье.

«При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове», — рекомендовала Голубинская.

При этом риск заразиться коронавирусом снижается в случае вакцинации.

Ранее директор Центра глобальной вирусологической сети США, профессор Константин Чумаков заявил, что штамм «омикрон» в восемь раз заразнее гриппа. Больной гриппом может заразить двух человек, а пациент с «омикроном» — 13-16 человек.