«Омикрон» сочли в восемь раз более заразным, чем грипп

Штамм «омикрон» в восемь раз заразнее гриппа. Об этом заявил в эфире «Радио России» директор Центра глобальной вирусологической сети США, профессор Константин Чумаков. Он отметил, что больной гриппом может заразить двух человек, а пациент с «омикроном» — 13-16 человек.

«„Омикрон“ заразней гриппа. Это судят по так называемому репродуктивному числу. Это означает, если у вас есть один больной, как много людей он сможет заразить. Если число равно единице, значит, он заразит ровно одного человека. Вот для кори этот фактор 13 — 16. И для „омикрона“ это примерно то же самое. А для гриппа это где-то от полутора до двух», — отметил специалист.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что для снижения заболеваемости ковидом в России необходимо достичь коллективного иммунитета порядка 90%.

Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман объяснила, почему живущие вместе люди могут не заразить друг друга. На это влияет сразу несколько факторов. Один из них связан с тем, что они могли перенести COVID-19 в бессимптомной форме или имеют высокий титр антител.