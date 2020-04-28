Названа страна СНГ, которая первой победит коронавирус

Быстрее всех с эпидемией справится Узбекистан. Страна преодолеет коронавирус 24 мая.

Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) спрогнозировали распространение инфекции на постсоветском пространстве. Согласно отчету, первым окажется Узбекистан. Грузия победит коронавирус 6 июня, Азербайджан — 14-го, Киргизия избавится от вируса 18-го, а в Молдавии все закончится 25 июня. На Украине эпидемия прекратится 28 июля.

При этом отмечается, что в России коронавирус может завершиться 20 июля или в первых числах августа. По мнению сингапурских специалистов, страна уже прошла пик 24 апреля.

Ученые считают, что в Беларуссии и Армении распространение инфекции прекратится 14 и 20 августа. В Казахстане — лишь 27 сентября.

Отмечается, что Таджикистан и Туркменистан в исследуемый список не вошли. В них не было зафиксировано случаев заражения.

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекции до мая. По мнению аналитиков, страна недалека от пика заболевания.