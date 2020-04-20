Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 до начала мая, считает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Они (аналитики) считают, что до мая мы будем на плато. Дальше, сколько мы времени будем на нем, сложно сказать», — сказала она в интервью Первому каналу.

Она объяснила, что в ФМБА есть аналитики, математики, инфекционисты и эпидемиологи, которые собирают данные по каждому отдельному округу и создают прогноз, он ежедневно обновляется. По их мнению, Россия недалека от пика заболевания.

Скворцова также объяснила резкий скачок, когда были обнаружены за сутки сразу шесть тысяч зараженных. В то утро, в соответствии с рекомендацией правительства, был расширен круг тестирования.

«Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, но общий прирост есть», — сказала глава ФМБА.

Ранее Роспотребнадзор сделал свой прогноз на пик заражения коронавирусом. «При благополучном исходе», утверждают в ведомстве это произойдет в начале мая или раньше.