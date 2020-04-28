Изменен прогноз по сроку завершения пандемии коронавируса в России

Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули свой прогноз по датам окончания пандемии СОVID-19 в России. Теперь они утверждают, что она завершится не в середине июля, а в начале августа этого года.

Как пишет ТАСС, в SUTD подчеркивают, что любые предсказания имеют теоретический характер и призывают людей с осторожностью относиться к ним и не настраиваться особо оптимистично.

Специалисты рассчитали на основе математических моделей, что что вспышка вируса в России на 100% пройдет ближе к 7 августа, при этом ранее они называли дату 20 июля. По мнению ученых, на 97% СОVID-19 пройдет в России к концу мая. Перенесли дату и окончания пандемии в мире с 26 ноября на 1 декабря.

По последним данным, в России COVID-19 заразились уже более 93 тысяч человек, скончались 867 пациентов, восьми тысячам удалось вылечиться.