Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Такого мнения придерживается директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

«Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов», — сказал Лукашев. По мнению профессора, текущий уровень смертности от коронавируса в стране — 0,7-0,8% — может увеличиться в два-три раза, но даже в этом случае он все равно будет на порядок ниже, чем в Италии и Испании.

Ежедневный прирост заболеваемости в последние дни составляет примерно 15% в сутки, отметили эксперты. По мнению Лукашева, такая динамика в Москве сохранится еще 10–12 дней.

Он отметил, что заострять внимание на число заболевших не стоит, так как в России активно проводят тесты на выявление коронавируса, а низкая выявляемость в других государствах не говорит об отсутствии зараженных.

Утром 18 апреля Россия на короткое время вышла на десятое место по числу заболевших коронавирусом в мире, однако затем вновь переместилась на 11-ю строчку.

Сейчас в России зафиксировано 36 793 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки COVID-19 подтвердился у 4785 человек. Выздороветь после инфекции смогли уже 3057. Скончались 313 пациентов.

В конце декабря прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в Ухане. Возбудителем стал новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.