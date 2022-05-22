Названа первая страна, которая ввела карантин из-за оспы обезьян

Первая в мире страна ввела карантин для заболевших обезьяньей оспой. В Бельгии инфицированные пациенты должны пройти обязательный карантин в течение 21 дня. Об этом сообщил белорусский телеканал «ОНТ».

Случаи заражения выявлены уже в 12 странах, по некоторым данным заболевшие есть в 14 странах. Инфицированы уже почти 100 человек, у 30 есть симптомы, но пока нет лабораторного подтверждения. Во данным ВОЗ, не зарегистрировано ни одного смертельного случая заболевания.

За последние несколько месяцев оспа обезьян проникла с африканского континента, где она является эндемичным заболеванием, на европейский. Больше всего зараженных в Португалии, Испании и Великобритании. Также инфицированных оспой обезьян выявили на других континентах — в США, Канаде, Австралии.

Первый случай оспы зарегистрировали в Австрии. Мужчину госпитализировали с характерными симптомами. Роспотребнадзор заявил, что риск завоза обезьяньей оспы в Россию крайне невелик.