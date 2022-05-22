Обезьянья оспа добралась до Австрии

Первый случай с подозрением на оспу обезьян выявили в Австрии. С характерными симптомами в Вене госпитализировали 35-летнего мужчину, сообщил телеканал ORF.

Мужчину в воскресенье вечером забрали на скорой, и подозрения появились уже в машине. У венского пациента наблюдались симптомы, типичные для обезьяньей оспы, с лихорадкой и пустулами на лице. Поэтому его отвезли в единственную инфекционную клинику в Вене с карантином для таких больных.

Действительно ли это обезьянья оспа, станет известно в течение суток. Пациента пока изолировали.

ВОЗ ранее заявила, что на 21 мая подтвердились 92 случая оспы обезьян в 12 странах — участницах организации, проверяются еще 28 случаев с подозрением на заболевание. ВОЗ отметила, что на данный момент большинство заболевших — мужчины, которые имели однополые половые контакты, поэтому теперь считается, что в зоне риска прежде всего геи и бисексуалы, а не туристы, побывавшие в странах Западной и Центральной Африки, где эта болезнь наиболее распространена.