Оспа обезьян опасна для России? Роспотребнадзор оценил риск завоза вируса в страну

Риск завоза в Россию оспы обезьян крайне низкий, специалисты принимают все меры, чтобы это предотвратить, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее в Великобритании медики выявили случай заражения человека этим заболеванием. Известно, что пациент ездил в Нигерию. Предполагается, что он заразился именно там.

В Роспотребнадзоре отметили, что оспа обезьян представляет редкое вирусное заболевание, оно передается человеку от животных. Симптомы похожи на те, что выявляли у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны, написал ТАСС.

В ведомстве напомнили, что натуральная оспа была ликвидирована в 1980 году. После того как прекратилось использование вакцин против этой болезни, оспа обезьян стала лидером по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов.

До сих пор случаи заражения оспой обезьян иногда возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Летальность при заражении составляет от 1 до 10%. Хотя, как отметили в Роспотребнадзоре, вирус оспы обезьян редко приводит к тяжелому заболеванию. По данным ведомства, в Великобритании в последние годы действительно периодически регистрируют завозные случаи оспы обезьян.