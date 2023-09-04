Здоровье 04 сентября 2023, 09:18 Названа одна ошибка в питании, которая сокращает жизнь Nutrition: нарушение баланса углеводов и жиров сокращает жизнь человека Freepik

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Японские ученые из Университета Нагои выяснили, что углеводы и жиры влияют на продолжительность жизни. Дисбаланс этих веществ сокращает шансы на долголетие. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrition.

Специалисты пришли к выводу, что чрезмерное или недостаточное потребление углеводов и жиров по отношению к общей калорийности рациона отрицательно сказывается на продолжительности жизни.

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При низком употреблении углеводов у мужчин повышался риск смерти, в том числе от рака. У женщин наоборот — избыток этого вещества сказывался на более высокой вероятности ранней смерти.

«За средний период наблюдения 8,9 года мы выявили 2783 случая смерти (1838 мужчин и 945 женщин). По сравнению с мужчинами, которые потребляли от 50% до 55% энергии из углеводов, у тех, кто потреблял до 40% энергии из углеводов, наблюдался значительно более высокий риск смертности», — сообщили ученые.

При этом «высокое потребление жиров может быть связано с более низким риском смертности среди женщин», уточнили специалисты.

Избыток простых углеводов в рационе также задерживает жидкость в организме, из-за этого возникают отеки и многими нелюбимые мешки под глазами. Поздние ужины, алкоголь негативно сказываются на здоровье. Кроме того, большое внимание нужно уделять завтраку. Ранее диетолог назвал самую опасную для здоровья кашу, которая провоцирует набор веса и сахарный диабет.