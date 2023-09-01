Здоровье 01 сентября 2023, 10:25 Набор веса и сахарный диабет. Диетолог назвал самую опасную для здоровья кашу Диетолог Соломатина: манная каша опасна для здоровья freepik.com

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Манная каша не относится к здоровому питанию. Она даже опасна для здоровья, так как очень калорийная и обладает высоким гликемическим индексом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, манка не несет организму никаких питательных веществ — только калории. По уровню полезности эту кашу можно сравнить с сахаром или белой мукой.

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«Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши», — пояснила врач.

Опасность манной каши в том, что она повышает уровень глюкозы в крови. Это, в свою очередь, может привести к набору веса и развитию сахарного диабета. Миф о полезности манной каши связан с тем, что она очень калорийная. Раньше люди недоедали, и калорийные продукты высоко ценились. Сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас жизнь у нас стала механизированная, автоматизированная, мы столько калорий не тратим. Задача стоит иная: сделать так, чтобы с нормальным количеством калорий получить большее количество питательных веществ», — объяснила диетолог.

Ранее Елена Соломатина рассказала, что легче перенести осенний период помогут продукты с содержанием хрома. Этот микроэлемент содержится в морепродуктах, финиках и какао.