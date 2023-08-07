Здоровье 07 августа 2023, 03:36 Врач рассказал, почему появляются мешки под глазами Врач Галлямова: мешки под глазами появляются из-за неправильного питания Freepik

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Мешки под глазами могут появляться по разным причинам, но главной считается неправильное питание. Об этом врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала в беседе с радио Sputnik.

«Поздние ужины, алкоголь или большое количество воды перед сном могут вызвать отеки. Сейчас бич номер один — это избыток простых углеводов в рационе, то есть булок и сладкого, они тоже задерживают жидкость. Это и ведет к отекам», — объяснила она.

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Врач отметила, что вызванные неправильным питанием перед сном отеки отличаются временным характером. У здорового человека они проходят к обеду. С такой отечностью можно справиться, если изменить рацион и добавить в косметичку средства с кофеином.

Ранее Галлямова напомнила, что летом у многих людей проявляются аллергические реакции на воздействие ультрафиолетовых лучей. На этом могут указывать зуд и волдыри на коже.