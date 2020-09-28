Названа дата начала вакцинации белорусов от коронавируса «Спутником V»

В ведомстве отметили, что Белоруссия станет первой страной, где проведут клинические исследования препарата после его регистрации в России. Вакцина поступит в восемь медицинских учреждений, которые выбрали в качестве исследовательских центров. Всего привить планируется 100 человек.

Такие же испытания вакцины «Спутник V» планируются в других странах, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ.

Пострегистрационное исследование вакцины сейчас продолжается в России. В нем принимают участие 40 тысяч добровольцев. При этом количество полученных заявок для участия в испытаниях — более 60 тысяч человек. Первые результаты исследования опубликуют в октябре–ноябре 2020 года.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. О том, что его начнут поставлять в Белоруссию, стало известно после встречи президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко, которая прошла в Сочи.

Вакцина ставится в два этапа с разницей в три недели. Укол делают в мышцу плеча или бедра. Перед процедурой пациента осматривают врачи. Противопоказаний для прививок немного. Прежде всего это первичные иммунодефициты, беременность, аллергические реакции в анамнезе и гиперчувствительность к препарату. Но вакцинацию могут пройти люди с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.