Путин поручил установить сроки поставок российской вакцины в Белоруссию

Владимир Путин поручил правительству РФ определить сроки поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию. Президент утвердил поручение по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 26 августа 2020 года.

«Определить сроки поставок вакцины „Спутник V“ в Республику Белоруссия. Доклад — до 15 октября 2020 года», — сообщает сайт Президента России.

Также в перечне есть еще одно поручение касательно соседнего государства. Правительству нужно рассмотреть вопрос об участии Белоруссии в пострегистрационном клиническом исследовании «Спутник V» для профилактики коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что в сентябре начнет клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Белоруссия станет первой страной, куда поставят прививку.

Медики рассказали, что у новой вакцины «Спутник V» противопоказаний будет немного. Прививку нельзя делать людям, входящим в группу с первичными иммунодефицитами. Но при этом можно вакцинироваться с аутоиммунными, ревматологическими и онкологическими заболеваниями.