Назван витамин, нехватка которого приводит к инсульту

Низкий уровень витамина D увеличивает риск развития инсульта. Он необходим для работы многих жизненно важных систем в организме человека.

Витамин D благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов. Его дефицит вдвое увеличивает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Об этом со ссылкой на исследователей из Университета Джонса Хопкинса сообщило издание Express.

Витамин формируется в верхних слоях кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей. Его дефицит наблюдается в странах, где мало солнечных дней. Поэтому врачи посоветовал в зимние месяцы употреблять в пищу больше жирной рыбы, говяжьей печени, яиц и йогуртов.

Врач-диетолог Анна Белоусова ранее посоветовала быть осторожнее с красной рыбой, которая содержит много витамина D. Его переизбыток опасен для людей с аллергией, ожирением, сахарным диабетом и гипертонией.

Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям, переболевшим коронавирусом, чаще употреблять в пищу продукты, богатые витамином D и антоцианом.