Врач-диетолог рассказал, кому опасно употреблять красную икру

Врач-диетолог Анна Белоусова перечислила заболевания, при которых опасно употреблять в пищу красную икру. По словам специалиста, особенно осторожными следует быть людям с аллергией, гипертонией, сахарным диабетом и ожирением, передала «Вечерняя Москва».

«По-настоящему опасно потреблять красную икру людям с аллергией на этот продукт. Тут даже маленькая тарталетка может наделать бед. Особенно вредна икра людям с гипертонической болезнью. Если есть хотя бы по столовой ложке икры каждый день, возникает дополнительная солевая нагрузка. Если гипертония особо чувствительная, икру нужно переводить в разряд деликатесов. Соль может вызвать задержку воды и, как следствие, отеки, повышение артериального давления», — сообщила специалист.

Красная икра опасна из-за высокого содержания в ней соли. Кроме того, регулярное потребление этого продукта может вызвать переизбыток витамина D. Однако в холодный сезон такое явление маловероятно.

«Мало кто поедает красную икру банками даже в Новый год. От одного бутерброда большого вреда не будет. Но все же при наличии на праздничном столе икры стоит ограничить потребление соленого и острого: маринованных продуктов, копченой колбасы. Также важно есть больше овощей и фруктов», — заключила диетолог.