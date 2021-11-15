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    15 ноября 2021, 21:34

    Врач назвал продукты для быстрого восстановления после COVID

    Диетолог Гинзбург заявил, что быстрее восстановиться после COVID-19 помогут продукты, богатые витамином D

    Арина Бобкова

    После коронавируса организм человека нуждается в питательных веществах. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, с помощью каких продуктов можно быстрее восстановиться после заболевания. Об этом сообщили Nation News.

    Врач назвал продукты для быстрого восстановления после COVID

    Врач подчеркнул, что крайне важно уделять внимание продуктам, которые богаты витамином D, а также той еде, которая содержит антоциан. Это вещество способствует противосвертывающему действию крови.

    «В первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Данные виды рыбы являются недорогими, но содержат большое количество необходимого витамина, а также аминокислоты», — рассказал эксперт.

    Также стоит разнообразить рацион ягодами: малиной, брусникой и ежевикой. Их можно либо заваривать в чай, либо готовить с их использованием муссы.

    Кроме того, необходимо есть продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. В этот список входит хлеб, , зерновые, крупы, кисломолочные продукты и орехи.