Врач назвал продукты для быстрого восстановления после COVID

После коронавируса организм человека нуждается в питательных веществах. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, с помощью каких продуктов можно быстрее восстановиться после заболевания. Об этом сообщили Nation News.

Врач подчеркнул, что крайне важно уделять внимание продуктам, которые богаты витамином D, а также той еде, которая содержит антоциан. Это вещество способствует противосвертывающему действию крови.

«В первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Данные виды рыбы являются недорогими, но содержат большое количество необходимого витамина, а также аминокислоты», — рассказал эксперт.

Также стоит разнообразить рацион ягодами: малиной, брусникой и ежевикой. Их можно либо заваривать в чай, либо готовить с их использованием муссы.

Кроме того, необходимо есть продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. В этот список входит хлеб, , зерновые, крупы, кисломолочные продукты и орехи.