Здоровье 02 января 2024, 01:12 Нарколог раскрыл секрет, который избавит от похмелья Нарколог Дружинин: от похмелья поможет витамин С Freepik

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Врач-нарколог Первого медицинского университета имени Сеченова Николай Дружинин рассказал о способе, который гарантированно избавит человека от похмелья. Этот секрет он раскрыл в беседе с изданием Lenta.ru.

«Сейчас я вам расскажу лайфхак от похмелья, о котором знают все наркологи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно вывести из организма алкоголь. Для этого уже более 20 лет применяется препарат метадоксин. Также я советую пить побольше воды, витамин С, ибупрофен от головной боли», — рассказал Дружинин.

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По словам врача, этот способ гарантированно избавит человека от похмелья.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о методах борьбы с похмельем. По словам эксперта, облегчить состояние поможет душ, обильное питье и прогулки на свежем воздухе. Все эти процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины.

А врач Николай Лукьянов посоветовал пить сладкий чай и минеральную воду, чтобы облегчить симптомы похмелья.

Главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров заявил, что употребление алкоголя при симптомах похмелья может привести к запою. Его слова передала «Вечерняя Москва».