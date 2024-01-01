Общество 01 января 2024, 18:27 Названы эффективные способы пережить похмелье Врач Умнов: от похмелья спасут перекусы и прогулки на улице Unsplash

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Чтобы облегчить состояние при похмелье, нужно пить много воды и гулять на свежем воздухе. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт рекомендовал освободить желудочно-кишечный тракт от большого количества токсинов, специально вызвав рвоту. Справиться с плохим самочувствием, кроме воды, помогут бульоны или мятные чаи.

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«Выспитесь, примите душ и подышите свежим воздухом. Подобные процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины. При нестерпимой головной боли выпейте обезболивающее, но не более трех таблеток в день», — пояснил он.

Умнов отметил, что что накопившийся в организме ацетальдегид может обезвредить белок, поэтому в качестве перекуса лучше предпочесть уху или сытные бульоны.

В морсах и чаях содержатся витамины, способные восстановить нервную систему и вывести из организма токсины.

Эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода рассказал изданию Life, что симптомы сильного похмелья помогут облегчить сорбенты. По мнению специалиста, справиться с тошнотой и головной болью поможет таблетка ацетилсалициловой кислоты.

Врач Николай Лукьянов также рекомендовал при похмелье пить сладкий чай и минеральную воду. В течение дня лучше отдать предпочтение легкой и нежирной пище.