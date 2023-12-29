Здоровье 29 декабря 2023, 11:52 Врач Лукьянов: сладкий чай и минералка облегчат симптомы похмелья

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Праздничное застолье с употреблением большого количества алкоголя грозит возникновением похмелья на следующий день. Облегчить его симптомы помогут сладкий чай и минеральная вода, сообщил врач Николай Лукьянов сайту радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, если беспокоит тошнота и рвота, жидкость стоит пить небольшими глотками. Также рекомендуется позавтракать даже при отсутствии аппетита, предпочтение стоит отдать легкой и нежирной пище.

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После восстановления водно-электролитного баланса и завтрака лучше всего немного поспать, это поможет восстановить энергию и справиться с похмельем, отметила врач.