«Мы менее выдержаны, за это и расплачиваемся». Врач объяснил, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

В Минздраве отметили, что мужчины болеют новым типом коронавируса почти в два раза чаще, чем женщины. Однако врачи не видят в этом катастрофы — они нашли этому банальное объяснение.

Доктор медицинских наук Виктор Зуев уверен, что мужчины заражаются новым типом коронавируса чаще, чем женщины, по двум причинам. Во-первых, они гораздо более общительнее представительниц противоположного пола.

Ну да, мужчины болеют чаще — потому что они менее выдержаны, чем женщины. С этим спорить бессмысленно. Нам что-то сказали, мы из 10 раз восемь послушали, а два — пропустили мимо ушей. Вот за это мы и расплачиваемся. Я не вижу катастрофы для мужчин в этом Виктор Зуев.

Зуев подчеркнул, что реже всех от нового типа коронавируса страдают дети.

«Почему дети не болеют практически? Да потому что они под защитой главным образом. Кого мы всегда оберегаем, кого мы всегда спасаем? Детей. И это очень хорошо, что это имеет такой результат», — пояснил он.

По последним данным, в России зафиксировали 438 случаев заражения. Большая часть заболевших проживает в Москве — только за последние сутки там обнаружили коронавирус у 71 пациента. Подавляющее большинство заболевших недавно вернулось в страну из стран, где до этого произошли вспышки заражения новым типом инфекции.

В «группу риска» по коронавирусу входят граждане с онкологическими, аутоиммунными заболеваниями и перенесшие трансплантацию органов. Кроме того, в опасности пожилые люди, сердечники и диабетики.