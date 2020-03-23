Мужчины заболевают новым типом коронавирусной инфекции почти в два раза чаще, чем женщины. Такое наблюдение сделали в Минздраве.

Об этом рассказал завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Его слова процитировало РИА «Новости».

Если посмотреть структуру, кто более [часто] новой коронавирусной инфекцией [болеет], то это чаще мужчины и почти в два раза Николай Брико.

Брико отметил, что смертность среди зараженных коронавирусом нового типа тоже неравномерная. Мужчины умирают от этого заболевания чаще, чем женщины.

О появлении нового заболевания стало известно в конце 2019 года. Сперва коронавирус появился в Китае, а затем распространился по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последней информации, в разных странах заразились уже около 300 тысяч человек, почти 13 тысяч заболевших скончались. По данным на 23 марта, в России зафиксированы 438 случаев заражения новым типом коронавируса. Больше всего заболевших недавно вернулись из стран, где уже обнаружили вспышки заболевания.