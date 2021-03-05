Мужчины оказались более уязвимы к коронавирусу

Ученые выяснили, что мужчины, пожилые люди и курильщики обладают чертами, которые делают их наиболее уязвимыми к коронавирусу среди других групп населения. К данному выводу пришли специалисты из Исследовательского института трансляционной геномики в США.

Всего было проанализировано влияние вируса SARS-CoV-2 на более чем 1,3 миллиона клеток в различных образцах тканей носа, дыхательных путей и легких 228 здоровых людей, рассказал MedicalXpress.

Оказалось, что возраст, курение и пол играют очень важную роль в способность коронавируса проникать в клетки и размножаться.

Причиной оказалась повышенная экспрессия АСЕ2 — клеточного рецептора, который используется вирусом для проникновения в клетку. Помимо этого, у мужчин и пожилых людей отметили повышенную чувствительность к коронавирусу.

Таким образом, женщины оказались куда лучше защищены от коронавирусной инфекции в сравнении с мужчинами.

Телеведущая Елена Малышева рассказала в своем Instagram-аккаунте, что у пандемии коронавируса «не женское лицо». Иными словами, по мнению знаменитого врача, мужчины чаще оказываются подвержены коронавирусной инфекции, они же чаще умирают от этого недуга.