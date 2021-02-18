СМИ: ВОЗ назвала кроликов с рынка в Ухане одним из возможных источников ковида

Коронавирус SARS-CoV-2 мог распространиться в китайском Ухане из-за кроликов и барсуков. Животных продавали на городском рынке, где в декабре 2019 года произошла первая вспышка заболевания.

К таким выводам пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщила газета The Wall Street Journal.

В группе ВОЗ, занятой исследованием происхождения пандемии, указали на необходимость дальнейшего изучения данных о поставщиках этих и других животных на уханьском рынке. Некоторых привозили из пограничного с Юго-Восточной Азией региона страны, где у летучих мышей нашли родственные SARS-CoV-2 вирусы.

Специалистам еще предстоит установить всех проданных животных в Ухане. Они изучат случаи законной и незаконной торговли, а также мертвыми продавали особей или нет.

В Национальной комиссии здравоохранения Китая и МИД страны отказались от комментариев по этой теме.

У ВОЗ есть несколько версий того, как появился новый коронавирус. Он мог перейти от животных к людям или же циркулировать по другой территории.