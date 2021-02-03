Малышева объяснила генетикой частую смерть мужчин от ковида

По словам врача, вся разница заключается в непохожих на друг друга X и Y хромосомах. По словам медика, они отличаются «одной палочкой». Но при этом такое отличие позволяет женскому организму лучше справляться с вирусной нагрузкой.

«В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства», — говорит автор программы «Жить здорово» в своем семиминутном видеоролике.

Также она напомнила, что COVID-19 развивается в организме посредством белка, который способствует образованию тромбов. Исторически сложилось, что у женщин есть рецепторы, которые защищают от подобных образований. А в мужском организме быстрее образовываются тромбы, потому что особь мужского пола могли ранить на войне. Это отложилось на генетическом уровне.

Женский организм, по словам Малышевой, содержит намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов, которые уничтожают все непохожее на клетки организма. В числе этого и клетки коронавируса.

«Это клетки — убийцы наших врагов», — заключила Малышева, напомнив, что в женском организме их больше.

Малышева отметила, что в женской природной четвертинке находятся механизмы, защищающие женщин от нежелательного воспаления. Именно поэтому, считает телеведущая, девушки чаще переносят болезнь в легкой форме, хотя и тоже заболевают.

Однако врач не считает, что из-за природного везения девушкам не стоит прививаться. Она призвала всех пройти вакцинацию, а также рассказать о ее преимуществах своим родным.