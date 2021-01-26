Мурашко назвал срок сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

Иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19 может сохраняться в течение семи-восьми месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что число пациентов с коронавирусом в России за первые недели января 2021 года сократилось на 11%. Мурашко сообщил об этом, выступая с докладом на президиуме координационного совета при кабмине РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет у перенесших COVID-19 эффективен в том числе и против «британского» штамма коронавируса. Врач-инфекционист Николай Малышев ранее высказал мнение, что ко второй половине года антитела к коронавирусу, включая тех, кто пройдет вакцинацию, будут иметь 60–70% жителей России. Специалист вместе с тем напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, ведь даже вакцинированные люди, несмотря на прививку, могут являться переносчиками вируса.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон между тем объявил о победе над коронавирусом в своей стране. Новых случаев заражения в республике не фиксировали с 10 января.