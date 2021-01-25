Врач назвал условие отмены ограничений из-за коронавируса в РФ

Вакцинация большинства жителей России от коронавируса может завершиться ко второй половине года или к концу лета. Такое мнение высказал врач-инфекционист Николай Малышев.

Число россиян, вакцинированных от коронавирусной инфекции, а также граждан, которые переболели и получили антитела, ко второй половине года может составить 60-70% населения, считает специалист. Врач полагает, что при таком условии значительная часть ограничительных мер, действующих в стране, может быть отменена.

Малышев подчеркнул, что несмотря на вакцинацию, россияне все так же должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Меры предосторожности должны сохраняться, пока не наберется достаточное количество тех, у кого есть иммунитет. Об этом врач сообщил РИА Новости.

В Московской области в ближайшее время развернут еще 13 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом ранее сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.