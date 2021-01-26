Рахмон объявил о победе Таджикистана над коронавирусом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о победе над коронавирусной эпидемией в стране. Глава республики заявил об этом во время своего выступления перед членами парламента.

Таджикистанские власти в связи с рисками распространения коронавируса предприняли экстренные меры для обеспечения безопасности населения, отметил Рахмон. Он указал, что в 2020 году на фоне пандемии правительство выделило для поддержки национальной системы здравоохранения 1,6 миллиарда сомони. Для лечения пациентов в больницах было создано более семи тысяч мест, кроме того, были подготовлены 16 тысяч резервных коек на случай увеличения количества больных.

Министерство здравоохранения Таджикистана ранее сообщило о том, что в стране не фиксировали новых случаев заражения коронавирусом с 10 января. Общая статистика за все время с начала пандемии включает 13 308 случаев инфицирования, из них 13 218 пациентов вылечились от COVID-19, скончались 90 зараженных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. Первые случаи заражения были зарегистрированы в КНР.